Secretaria do Meio Ambiente emite parecer sobre a Painera Bicentenária

No último dia 24, parte do fuste da Painera Bicentenária, localizada no encontro das Avenidas Paulina de Moraes e Higino Marques se rompeu, fazendo com que uma fração de seu tronco se separasse do restante da árvore.

A Painera estava com diâmetro médio a altura do peito de 2,80 metros, sendo que destes, 1,20 metro estava oco. A ocorrência de ocos no interior dos troncos de árvores pode acontecer de forma natural.

Cabe informar que a Painera não apresenta cupim, brocas e formigas colonizando em seu tronco, nem em suas raízes e que nenhum fato fora da normalidade aconteceu em seu entorno. Após análise técnica da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, concluiu-se que o rompimento ocorreu pela idade avançada da árvore.

Desta forma, os galhos finos e médios serão removidos, a fim de evitar acidentes com munícipes e o oco do fuste será tratado, a fim de evitar o aceleramento de injúrias que possam vir a ocorrer com a espécie.

A Painera Bicentenária é declarada imune de corte através do Decreto nº 1046/1989, sendo assim, a árvore não será removida e ficará sob monitoramento, que será intensificado tanto pela Fiscalização de Meio Ambiente como pela Defesa Civil, a fim antecipar qualquer situação de risco que a árvore possa oferecer aos munícipes.