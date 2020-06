Secretaria de Saúde realiza ações no combate aos focos transmissores da dengue

Objetivo é orientar a comunidade na prevenção e eliminação dos criadouros do mosquito

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Divisão de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses (DVACZ) realizou no dia 10 de junho na empresa Maringá Ferro-Liga S.A, uma vistoria, com o objetivo de orientar os funcionários sobre a prevenção de possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

As equipes que realizam de maneira contínua ações de bloqueio e busca ativa de novos casos de dengue, também consideram de suma importância a participação da comunidade ao vistoriar e eliminar os focos transmissores de seus imóveis. É fundamental a verificação de calhas, caixas d´água, lajes, vasos de plantas, pneus, latas, potes, brinquedos velhos, além de outros recipientes, que acumulam água e ofereçam riscos às famílias.

É preciso também que os munícipes fiquem atentos aos principais sintomas, que são respectivamente: febre, dores nas articulações, dores de cabeça (especialmente no fundo dos olhos), manchas avermelhadas pela pele, coceira e vermelhidão nos olhos). Ao apresentar estes sintomas, deve-se procurar orientação médica imediatamente.