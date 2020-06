Secretaria de Saúde realiza ação educativa no Bairro do Jaó na prevenção ao Coronavírus

Cerca de 80% receberam máscaras e orientações sobre higienização das mãos e a utilização de álcool gel

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou hoje, no Bairro do Jaó, uma ação educativa, com o intuito de orientar os moradores da zona rural, sobre os cuidados necessários visando a prevenção ao Coronavírus.

80% das famílias receberam máscaras e também foram orientadas sobre o seu uso correto, além da higienização das mãos e a utilização de álcool gel.

Com o objetivo de evitar aglomerações, os funcionários da Secretaria de Saúde também fizeram abordagens, explicando às pessoas idosas os riscos delas virem à cidade neste momento de pandemia.

Os servidores explicaram que é necessário manter as crianças e idosos em casa. Caso haja a necessidade e a urgência de vir ao munícipio, orientar para que jovens cidadãos atendam a comunidade idosa.