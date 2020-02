Secretária de Saúde orienta sobre a prevenção do coronavírus

Pelo fato do mundo estar em estado de alerta, devido ao surto do coronavírus que se iniciou na China, a Secretaria Municipal de Saúde também se manifestou, emitindo uma nota com objetivo de orientar e conscientizar a comunidade quanto aos cuidados básicos na prevenção da doença.

A secretária da Saúde, Karen Grube Lopez, explica como se prevenir a respeito da moléstia. “É necessário manter-se hidratado, lavar com maior frequência as mãos, utilizar álcool gel e evitar o contato com pessoas vindas de áreas com casos confirmados da doença. Essas precauções visam evitar não só o coronavírus, mas também todos os tipos de doenças respiratórias e epidemias”, explicou a titular da Pasta.

Saiba mais:

O novo agente do coronavírus, chamado de novo coronavírus – nCoV-2019, foi descoberto no fim de dezembro de 2019 após ter casos registrados na China. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são 14,5 mil casos registrados em 18 países, com 305 mortes, o que mobilizou organismos internacionais e a comunidade científica na busca por respostas sobre prevenção, transmissão e tratamento desse novo tipo de coronavírus.

No Brasil, até 03 de fevereiro de 2020, são 15 casos suspeitos em investigação para o coronavírus (nCoV-2019) em sete estados, mas nenhum deles foi confirmado. São Paulo é o que, neste momento, apresenta mais casos suspeitos: são 7 em investigação.

Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em termos de saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), identificada em 2002, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), identificada em 2012.