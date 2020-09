Secretária de Saúde interina assume o cargo a partir de hoje, dia 2

Nota oficial da Prefeitura de Itapeva:

“A enfermeira Priscila Nicoletti Neves Camargo inicia a partir desta quarta-feira, dia 2 de setembro, os trabalhos frente à Secretaria Municipal de Saúde, onde dará sequência às ações desenvolvidas pela então secretária Karen Grube Lopez, a qual precisou se afastar do cargo por um problema de saúde na família.

Karen assumiu a Pasta no final do ano de 2019 e em 2020 enfrentou a pandemia contra o novo Coronavírus, definiu estratégias para o combate e enfrentamento à Covid, sem deixar de lado os demais setores da Saúde.

Priscila, graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual de Ponta Grossa desde 2006 ingressou como servidora pública da Prefeitura de Itapeva, onde é atualmente enfermeira com atuação em Unidade Básica de Saúde e equipe de monitoramento Covid-19. Já atuou em Estratégia de Saúde da Família e Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (2008-2010), Vigilância na Investigação de Óbitos de natimorto, menor de um ano, materno e mulher em idade fértil (2010-2011); Coordenação de Enfermagem da Atenção Básica na Secretaria Municipal de Saúde de Itapeva (2010-2012). Ela também é Mestre em Saúde Coletiva (FOP- UNICAMP 2013-2016).

A secretária de Saúde interina é qualificada e capacitada para continuar desenvolvendo ações diante da maior pandemia já vivenciada, contra a Covid-19. Para a Karen, nossos agradecimentos por esta trajetória e votos de força para enfrentar essa batalha”.