Secretária de Saúde esclarece dúvidas sobre os casos suspeitos e teste de Covid-19

Desde que os números de casos suspeitos do covid-19 começaram a ser divulgados, Itapeva vem se destacando pelo numeros município apresenta.

Devido ao alto número de casos suspeitos e a demora na divulgação dos resultados muitos colocam em dúvidas os dados apresentados, a secretária municipal da Saúde, Karen Grube veio a público, por meio de suas redes sociais, para sanar algumas dúvidas frequentes. Confira:

1) Por que Itapeva tem tantos casos suspeitos?

Karen- Seguimos rigorosamente o que o Ministério da Saúde recomenta, pacientes com febre alta + sintoma gripal, (tosse, falta de ar, dor de garganta), sem outras causas, devem ser notificados. Notificar que dizer que iremos isolar este paciente, orientar ele e sua família, acompanhar sua evolução e solicitar exames se necessário – Vigilância em saúde!

2) Por que os resultados estão demorando tanto?

Karen- Os resultados são de responsabilidade do Estado, hoje temos 18 mil exames só no Estado de SP aguardando para serem realizados, mas esta semana já adicionaram novos laboratórios e esperamos que a partir de agora, os resultados comecem a vir mais rápido. Este é um problema no Brasil todo.

3) O exame é realizado em todo suspeito?

Karen- Não, a recomendação é realizar o exame em casos internados e em profissionais da saúde. Porém, a secretaria de saúde comprou alguns testes e esta realizando em casos específicos, em especial quando o paciente apresenta risco elevado de complicações.

4) E estes testes rápidos que todos falam?

Karen- Os testes rápidos começaram a chegar no Brasil, a Secretaria da Saúde também comprou alguns exames, que chegarão dia 15/04. Além disso, o Estado falou que também enviará testes para os municípios, mas ainda não sabemos quando.