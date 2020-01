Secretaria de Saúde esclarece caso de paciente que contraiu o vírus da febre hemorrágica

No dia 11 de janeiro, um homem veio a óbito após ter contraído o arenavírus, causador da febre hemorrágica. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença não aparecia há 20 anos.

A secretária de Saúde, Karen Grube Lopez, explica que o paciente teria passado por Itapeva entre os dias 21 e 22 de dezembro para visitar seus familiares. “Ele não teve sintomas neste período, somente dia 30 de dezembro é que começaram as febres e dores abdominais, quando ele procurou assistência médica. Infelizmente, ele veio a óbito no dia 11 de janeiro”, contou.

Apenas no dia 16 de janeiro a Secretaria de Saúde de Itapeva recebeu a informação de que o homem poderia ter contraído o arenavírus. “Desta forma, entramos em contato com a família e realizamos todas as orientações necessárias na parte de higienização e primeiros sintomas. Nenhum familiar contraiu a doença e não apresenta mais riscos, pois o período de incubação é de 21 dias”, disse.

Ainda segundo a secretária, não há confirmação de onde o cidadão possa ter sido contaminado. “Nós iremos continuar na conduta de casos até o dia 3 de fevereiro, conforme orientação do Estado. Estão sendo realizadas visitas técnicas por onde ele andou, visando encontrar o foco de transmissão”, reforçou.

Qualquer munícipe que sentir sintomas da doença deve procurar imediatamente o Posto de Saúde mais próximo de sua residência.

Sobre o arenavírus:

O arenavírus é transmitido por meio de inalação ou ingestão de partículas de urina, fezes ou saliva de ratos silvestres infectados. Os roedores domésticos não transmitem esse vírus.

Sintomas

Os sintomas iniciais da febre hemorrágica são: febre, mal-estar, dores musculares, manchas vermelhas pelo corpo, dor de garganta, no estômago e atrás dos olhos, dor de cabeça, tonturas, sensibilidade à luz, constipação e sangramento de mucosas, como boca e nariz. Entretanto, podem demorar de uma a três semanas para aparecerem. Com a evolução da doença, o quadro pode ainda comprometer o sistema neurológico, causar sonolência, confusão mental, alteração de comportamento e convulsão.