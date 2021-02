Secretaria de Saúde dá início às cirurgias de catarata no Centro Dia

Na segunda-feira, dia 18 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde deu início às cirurgias de catarata no Ambulatório Municipal de Especialidades “Centro Dia”. Para ter acesso ao serviço, basta ser morador de Itapeva e usuário do SUS municipal. A equipe de trabalho das Unidades de Saúde encaminha os pacientes para os médicos especialistas, que realizam os procedimentos cirúrgicos.

O prefeito de Itapeva, Dr. Mario Tassinari, ressalta que anteriormente para realizar a cirurgia de catarata, os pacientes precisavam se locomover para outros municípios. “Os itapevenses não mais precisarão se deslocar para os municípios da região, nem para seus retornos. Quero destacar também que a equipe do Centro Dia contou com o apoio dos profissionais do Centro de Esterilização Municipal, fundamentais para a execução das cirurgias”, ressaltou.

Os procedimentos são realizados pelo médico oftalmologista Dr. Bruno Holtz Marinho, preceptor no Departamento de Catarata do BOS – Banco de Olhos de Sorocaba. Até o momento, dez cirurgias já foram realizadas no ambulatório, todas com sucesso.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando Tassinari, explicou sobre a tecnologia utilizada. “As cirurgias são realizadas com o aparelho de Facoemulsificação e implante de lente intraocular dobrável. Esses equipamentos e técnicas são os mais atuais do mercado”, salientou.