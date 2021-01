Secretaria de Saúde dá início à vacinação contra Covid-19 na Santa Casa de Misericórdia, Lar Vicentino e Samu

A enfermeira Claudete Oliveira Costa foi a primeira profissional de saúde da Santa Casa de Itapeva a ser vacinada hoje, dia 21, contra a Covid-19 neste hospital. Ela é responsável pela CCIRAS – Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde e também pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia. Janete de Oliveira, enfermeira da Secretaria de Saúde, aplicou a vacina em Claudete Costa.

Muito emocionada, Claudete Costa falou da experiência em trabalhar na luta contra a pandemia do Coronavírus, principalmente por estar sempre em contato com os pacientes infectados pelo vírus. “É inexplicável a emoção que eu estou sentindo neste momento, porque a vacina nos dá a esperança que teremos dias melhores. Desde o início, acompanho e atendo as pessoas e a gente se envolve com a estória de cada um. Fico muito feliz quando se recuperam”, disse.

A Secretaria de Saúde deu início à vacinação na Santa Casa de Misericórdia na manhã desta quinta-feira, dia 21, encaminhando 400 doses para a imunização dos profissionais, que se encontram na linha de frente no combate ao Coronavírus. Lembrando que todos os setores do hospital estão envolvidos neste trabalho.

No período da tarde, foram imunizados os profissionais da saúde, que trabalham no Lar Vicentino de Itapeva, ou seja, todos os enfermeiros e demais funcionários do asilo, nas quais atuam diretamente no combate à doença e têm contato com infectados pela Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde deu prosseguimento à vacinação contra o Covid-19 em Itapeva, imunizando os profissionais de saúde que trabalham no Samu. São servidores que atuam diretamente na linha de frente no combate à doença, ao socorrerem em caráter de urgência pessoas infectadas pelo vírus.

Nesta primeira fase, serão vacinados 1000 servidores municipais da Secretaria de Saúde e 160 quilombolas do Bairro do Jaó.