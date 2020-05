Secretaria de Saúde dá início à 3ª fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe

Além dos professores das escolas públicas e privadas, os grupos que ainda não se vacinaram, devem procurar os postos de saúde

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início à 3ª fase da Campanha Nacional contra a Gripe em todos os postos de saúde das zonas urbana e rural no dia 11 de maio, com os professores das escolas públicas e privadas e pessoas com deficiência sendo vacinadas.

Diante do cenário atual da Covid-19, visando evitar a aglomeração de pessoas, a imunização dos professores e de outros profissionais da Educação dos setores público e privado, será na unidade de Saúde mais próxima da escola municipal, até o dia 15 de maio, das 8h às 12h e das 13h às 16h, exceto para os postos de saúde da zona rural. Lembrando que é necessária a apresentação de documento com foto e holerite. As unidades da zona rural irão vacinar os profissionais destas localidades.

Os profissionais da E.M.Cel Acácio Piedade devem procurar o CSI para se vacinar. Já os da EMEI Alfredo Langner irão se dirigir ao CSII da Vila Aparecida, enquanto os da EM Profª Tereza Silveira Melo procurarão o PSF São Miguel. Os da EM Prof.Celso Duch Villar serão imunizados no PSF São Benedito.

Dando prosseguimento aos trabalhos de imunização, os profissionais da EMEI Cinira Faria de Godoy serão vacinados no PSF Jardim Virgínia, enquanto os da EM Antônio Felippe irão no PSF Vila Camargo. Os da EMEI Jalile Abdalla Buhrer irão se imunizar no PSF Bom Jesus e os da EM Saturnino Lima Araújo no PSF Vila Taquari. Por sua vez, serão vacinados os da EMEI Francisco Rossi Júnior no PSF São Camilo.

Já os da EMEI Maria Gonçalves Rodrigues devem se vacinar no PSF Cimentolândia, enquanto os da EM Profª. Leonor Cerdeira procurarão o CSII Parque São Jorge. Os da EMEI Profª Edna Muzel de Moura serão imunizados no CSII Jardim Maringá e os da EM Maria de Lourdes Ribeiro no PSF Bela Vista. Em relação aos profissionais da EM Prof. Antonio Maisano estes irão se dirigir ao PSF Santa Maria e os da EM Profª Hilda Frida G.Gemignani ao PSF Morada do Bosque.

Nesta 3ª fase, todos os outros grupos prioritários que ainda não foram vacinados devem procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência. É o caso das pessoas de 55 a 59 anos de idade e também os adultos de 60 anos ou mais. As crianças de 6 meses a menores de 1 ano (11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) se enquadram nestes grupos para serem imunizados.

Também podem ser vacinados os grupos portadores de doenças crônicas não-transmissíveis e outras condições clínicas especiais), funcionários do sistema prisional e caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, idosos, profissionais de saúde e segurança pública.

A Secretaria Municipal de Saúde explica que para a vacinação dos munícipes pertencentes aos “grupos de portadores de doenças crônicas não- transmissíveis e outras condições clínicas especiais”, mantém-se a necessidade de prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentada no ato da vacinação. Já os pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do SUS – Sistema Único de Saúde, devem se dirigir aos postos, que foram cadastrados para receberem a vacina.

Entre as condições que não atendem aos critérios para receber a vacina contra gripe estão: hipertensão sistêmica sem outras comorbidades; colesterol e triglicérides altos; hipotireoidismo, hipertireoidismo; bronquite; obesidade grau I e II; fumantes e ex-fumantes; uso de corticoide em baixa dosagem; prescrição médica sem indicação de doença que atendam os critérios para vacinação de influenza.

Lembrando que pessoas com outras condições clínicas como a hipertensão arterial (pressão alta) sem outra doença presente, como rinite, sinusite, diabetes mellitus sem uso de medicamentos, não contemplam na categoria de risco clínico para indicação da vacina de acordo com o Ministério da Saúde.

A 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) iniciou no dia 23 de março e tem previsão para terminar no dia 22 de maio. É obrigatória a apresentação de documento com foto e para os outros grupos deverão apresentar comprovante. A vacina está disponível em todos os postos de saúde de segunda a sexta-feira na zona urbana das 7h30 às 17h e zona rural das 7h às 16h.