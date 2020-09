Secretaria de Saúde amplia os serviços de atenção aos usuários de álcool e drogas

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde está implementando o novo programa “CAPS na Rua”, que irá ampliar os serviços de atenção e cuidado com os dependentes químicos, usuários de álcool e drogas que estão nas ruas. A ação tem o objetivo de ofertar serviços de saúde e cuidados preventivos contra a Covid-19 para estes cidadãos em vulnerabilidade social que estão nas ruas.

O trabalho itinerante será feito por uma equipe multiprofissional preparada para avaliar todas as necessidades sociais, de saúde e psicológicas do cidadão. O “Caps na Rua” visa ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde, ofertando abrigo e alimentação no albergue municipal, cuidados básicos, entre outros serviços que buscam a reabilitação e a reintegração do cidadão na sociedade.

Todos os serviços ofertados pelo programa “CAPS na Rua” são facultativos, pois o cidadão tem o direito de escolher se deseja ser encaminhado para a atenção social e de saúde. Uma das metas da ação é estabelecer vínculo com o paciente, para que ele confie no profissional e possa iniciar o acompanhamento integral na rede de saúde, incluindo a dependência química que é o fator principal do atendimento no CAPS Ad. A prevenção de outras doenças, como DSTs e tuberculose também são finalidades do programa.