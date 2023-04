A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes está com as inscrições abertas até o dia 25 de abril (ou até dar o limite de inscritos) para a 10ª Corrida e Caminhada do Trabalhador, que será realizada no dia 1º de Maio, em homenagem ao Dia do Trabalhador.

A largada e a chegada será na Praça de Eventos Zico Campolim, sendo que o evento esportivo terá início às 8h, com a caminhada tendo um percurso de 3km e a corrida 5 km. A classificação será na categoria geral 5km masculino/feminino (1º ao 5º lugar) e geral 5km por faixa etária(1º ao 3º lugar).

Lembrando que todos os 250 participantes inscritos, que concluírem a prova de 5km e a caminhada de 3km, receberão medalhas de participação e não haverá premiação para os participantes da caminhada, sendo entregues somente medalhas.

As inscrições serão feitas pelo site: www.onsport.com.br., com todas as informações da prova disponíveis no endereço eletrônico: http://www.onsport.com.br

De acordo com o regulamento, os atletas menores de 15 anos devem estar autorizados a participarem do percurso de 5km, com a autorização do responsável entregue no ato da retirada do kit do atleta.

Para a corrida, o kit será composto por: camiseta, número de peito, chip retornável, medalha e hidratação. Já a caminhada, o kit possui camiseta, número de peito, medalha e hidratação. A taxa de inscrição é de R$50,00 mais 1 quilo de alimento não-perecível, tanto para a corrida 5km, quanto para a caminhada 3km. Os alimentos arrecadados serão destinados à instituição ACDC.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15)99667-8332.