Secretaria de Educação realizou carreata pelo dia 7 de Setembro

Na manhã desta segunda-feira, dia 7, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Educação realizou uma carreata em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. Devido ao Coronavírus, não foi possível realizar o tradicional desfile cívico na Avenida Acácio Piedade, então aconteceu a carreata respeitando as regras de conduta e higiene, passando por pontos turísticos e históricos do município.

Autoridades locais, profissionais da linha de frente e representantes das escolas municipais abrilhantaram o evento, que foi finalizado com balões verdes e amarelos soltos em direção ao céu.

