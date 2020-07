Secretaria de Educação realiza curso de capacitação à distância para professores, diretores e coordenadores pedagógicos

A Diretriz Curricular Municipal e as tecnologias da informação e comunicação são temas do treinamento

Na manhã desta segunda-feira, dia 27, aconteceu a apresentação on-line ao vivo do novo programa de atualização profissional para os professores, diretores e coordenadores pedagógicos da Secretaria de Educação de Itapeva. As capacitações têm em média 130 horas de duração, que serão cumpridas à distância, com o objetivo de evitar deslocamentos e aglomerações. Mais de 1300 profissionais da educação estão sendo capacitados.

A Diretriz Curricular Municipal e as tecnologias da informação e comunicação como recursos da aprendizagem e conhecimento são os temas, que serão debatidos durante a capacitação profissional. Uma das metas é a atualização dos docentes, visando a utilização das modernas tecnologias digitais, para que estas ferramentas sejam empregadas em benefício da aprendizagem.

Outra inovação é a capacitação dos professores para a criação de aulas ao vivo nas redes sociais, (lives), que atualmente é uma nova tendência na transmissão de informações, tendo em vista a necessidade de isolamento social. O uso de plataformas específicas com o intuito de ministrar aulas digitais também é uma das novidades do curso.

De acordo com a Secretaria de Educação, a capacitação do corpo docente tem como finalidade atualizar os profissionais para as novas tendências da tecnologia da informação e aprofundar os estudos sobre a Diretriz Curricular Municipal. “O uso das novas tecnologias se torna cada vez mais essencial nos dias atuais, por isso é de suma importância que todos os docentes saibam utilizar os meios digitais para desenvolverem seus trabalhos”, ressaltou a titular da pasta.