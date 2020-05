Secretaria de Educação prepara atividades de Ensino à Distância

As aulas presenciais dos alunos da Rede Municipal de Ensino estão suspensas desde o mês de março, devido a atual pandemia do Covid-19. Para que os estudantes não percam conteúdo programático e nem o ano letivo, a Secretaria de Educação fez uma alteração no calendário escolar para 800 horas letivas e preparou uma série de atividades para os alunos fazerem em casa.

Nesta semana, os pais ou responsáveis dos alunos da E.M. Dom Silvio Maria Dário, por exemplo, estão comparecendo na unidade escolar, para retirar as atividades que os estudantes farão em casa. Na ocasião, as tarefas que foram realizadas no início da pandemia também estão sendo entregues para os professores para que possam ser corrigidas. As outras escolas municipais também estão desenvolvendo atividades similares.

Uma apostila de exercícios foi disponibilizada para os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II e todos os estudantes devem fazer as atividades propostas até o dia 05 de junho. As atividades para a casa estão sendo retiradas nas unidades escolares e contemplam os três segmentos: educação infantil, ensino fundamental anos iniciais e ensino fundamental anos finais, desde do berçário até o 9° ano. A secretária de Educação, Patrícia Matos, ressalta a importância das atividades em casa: “Além de não perderem o ano letivo, as tarefas fazem com que os alunos mantenham o ritmo de estudos sempre frequente, facilitando assim a volta às aulas”.