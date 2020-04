Secretaria de Educação fará distribuição de kits de merenda escolar

A Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com acompanhamento pelo CAE (Conselho de Alimentação Escolar) realizará distribuição dos kits de merenda escolar aos alunos das unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental do município de Itapeva, de acordo com a Lei n° 13.987/2020 de 07/04/2020 e Resolução FNDE n° 02 de 09/04/2020.

Segundo o artigo 3º, §5º da Resolução, está sendo realizada ampla publicidade sobre o fornecimento da alimentação escolar, a qual é um complemento à alimentação do aluno, de forma a garantir uma alimentação saudável e garantir que aqueles que dela necessitem e queiram, tenham conhecimento de tal benefício, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento.

Inicialmente será realizado o cadastro de famílias que não fazem parte do Cadastro Único do Município e do Governo Federal e que não estejam sendo atendidas pelo Fundo de Desenvolvimento Social, pelo CRAS ou outra entidade pública.

O responsável pelo aluno, que tenha interesse no recebimento do kit de alimentação escolar, deverá fazer o cadastro pelo link da Alimentação Escolar, no site da Educação http://www.educacao.itapeva.sp.gov.br/ ou pelos telefones (15) 3522-3079 / 3522-2580 da Secretaria Municipal de Educação, informando o nome do aluno, ano/série que está matriculado e um telefone para contato, entre os dias 15 e 16 de abril e responder critérios estabelecidos. Narrada conduta otimizara o planejamento e posterior distribuição dos kits de alimentação escolar.

Aquele que tenha interesse na aquisição do kit de merenda escolar e não tenha meios de fazer o cadastro via link ou telefone, deverá se dirigir à Secretaria Municipal de Educação, nas datas de 15, 16 e 17 de abril, conforme cronograma estabelecido abaixo, seguindo todas as orientações e recomendações das autoridades de Saúde, evitando filas, fazendo uso de máscaras, mantendo distanciamento, sendo recomendado a presença de apenas um familiar, responsável, maior de 18 anos:

1º Dia 15, das 8h às 12h: Alunos com nomes iniciados com as letras A, B, C e D;

1º Dia 15, das 13h às 17h: Alunos com nomes iniciados com as letras E, F, G, H e I;

2º Dia 16, das 8h às 12h: Alunos com nomes iniciados com as letras J, K, L, M e N;

2º Dia 16, das 13h às 17h: Alunos com nomes iniciados com as letras O, P, Q, R, S;

3º Dia 17, das 8h às 12h: Alunos com nomes iniciados com as letras T, U, V, W, X, Y e Z.

Após cadastramento, a entrega será agendada, para evitar aglomerações, conforme recomendações das autoridades de Saúde. Os pais e responsáveis dos alunos serão comunicados pelos diretores e pela equipe escolar. O contato será feito por telefone, informando o horário e o dia para retirada do kit merenda. Não é preciso que os pais formem filas na porta das escolas, pois isso contrariaria a orientação das autoridades sanitárias. Cada unidade escolar fará o chamamento no dia e horário adequado para o atendimento individual.

Também é recomendado que os responsáveis evitem levar as crianças ou acompanhantes na hora da retirada do kit, para evitar aglomerações.