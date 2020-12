Secretaria de Desenvolvimento Urbano está em fase de finalização da UBS da Vila Isabel

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente está em fase de finalização da UBS da Vila Isabel. Localizada na Rua Claudio Alessandro Melo Amaral, 253, a obra possui uma área total de 361, 51 m², sendo executada com repasses do governo federal no valor de R$ 408.000,00 e também recursos próprios da Prefeitura.

Grande parcela do trabalho foi concretizada, faltando apenas a parte elétrica, execução de pisos granilite, a conclusão da pintura externa e a interna, além da instalação de vasos sanitários, lavatórios e torneiras.

A estrutura da UBS será composta por consultórios médicos, de enfermagem e odontológico, sala de vacina, sala de procedimentos, sala de curativo, recepção, sala de pré e pós-consulta, sala administrativa e auditório.

Para o secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Diego Carvalho, trata-se de uma conquista para a população de Itapeva, que será beneficiada com mais uma unidade de saúde, tendo uma infraestrutura qualificada e adequada para os atendimentos na área de saúde.