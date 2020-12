Secretaria de Desenvolvimento Urbano apresentará o Plano Municipal de Saneamento Básico

Nesta terça-feira, dia 15, a partir das 19h, a Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, realizará uma Audiência Pública para apresentação do Plano Municipal de Saneamento do município. A apresentação acontecerá de forma on-line e será transmitida pela página da Prefeitura no Facebook, respeitando os protocolos sanitários de combate à Covid-19.

A Audiência tratará sobre os serviços de água e esgoto no município e os munícipes poderão ser manifestar, tendo suas perguntas respondidas durante a transmissão.

Serviço:

Audiência Pública para apresentação do Plano Municipal de Saneamento de Itapeva.

Data/horário:

15 de dezembro de 2020, às 19 horas.

Local:

Página da Prefeitura Municipal de Itapeva no Facebook.