Secretaria de Desenvolvimento Social realizou curso de capacitação sobre cuidados à pessoa idosa

O assistente social, pedagogo e bacharel em Direito, Mário Rodolfo, realizou nos dias 27 e 28 de julho, nas dependências do Centro Dia do Idoso, um curso de capacitação, direcionado aos profissionais da área de assistência social.

O objetivo do treinamento foi ensinar os passos fundamentais para os cuidados à pessoa idosa e também discutir temas relacionados aos direitos fundamentais do idoso.

Para a secretária de Desenvolvimento Social, Lucinha Schreiner, eventos desta natureza visam principalmente o aperfeiçoamento profissional dos servidores de sua pasta.

Ao final do curso de capacitação, os participantes receberam certificado de participação, que foram entregues pelo palestrante e a secretária de Desenvolvimento Social.