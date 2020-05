Secretaria de Desenvolvimento Social realiza Campanha de Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual Infantil

Iniciativa contou com parcerias do Fundo Social de Solidariedade, que confeccionou máscaras para os assistidos dos Cras Jardim Maringá, Santa Maria e Vila Nova

A Secretaria do Desenvolvimento Social de Itapeva realizou na última semana a Campanha de Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual Infantil.

A iniciativa contou com a parceria do Fundo Social de Solidariedade, que confeccionou máscaras em prol da campanha. Elas foram distribuídas às crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos assistidas nos CRAS Jardim Maringá, Santa Maria e Vila Nova.

Seguindo as normas de saúde, realizou-se panfletagens e orientações de como se proteger e denunciar, contando também com a participação do Conselho Tutelar de Itapeva e o auxílio da Unidade de Saúde na realização das atividades.

Na tarde do dia 18 de Maio, a assistente social do Creas, Franciele Silva Lima, realizou uma live juntamente com a Câmara Municipal de Itapeva, onde compartilhou informações sobre a campanha e as medidas de proteção, além dos canais de denúncias.

A secretária de Desenvolvimento Social agradeceu a todos os envolvidos, ao enfrentar os desafios diante da pandemia do coronavírus.