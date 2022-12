A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, inaugurou nesta quarta-feira, dia 21, a revitalização da Vila Dignidade do Programa Vida Longa do governo do Estado.

O Programa Vida Longa consiste na construção de moradias especialmente projetadas para pessoas idosas, levando em conta os parâmetros do desenho universal, em núcleos horizontais de até 24 unidades, com centro de convivência e área de lazer. Esses núcleos contam com permanente acompanhamento social, visando atender às necessidades e promover o bem-estar dos idosos.

Os objetivos principais são: viabilizar moradia digna para o idoso independente, prevenir o asilamento e fortalecer o protagonismo dos municípios em seu papel de provedores e articuladores dos serviços necessários à atenção integral ao idoso.

Em Itapeva, há o Condomínio Vila Dignidade – Melhor Viver- Programa Vida Longa, composto por 18 moradias individuais, nas quais fazem parte do Programa de Atenção ao Idoso da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social de Itapeva, tendo por finalidade atender o idoso que não possui condições de garantir a própria sobrevivência, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação na sociedade. A Vila Dignidade é administrada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, tendo uma coordenação subordinada à Proteção Social Especial de média e alta complexidades.

Entre as melhorias realizadas na Vila Dignidade, destacam-se principalmente a pintura das paredes de todas as residências, foram lavados e pintados os telhados, manutenções nas redes elétrica e hidráulica, além de podas e a revitalização do jardim.

Na ocasião, o padre Benedito abençoou as dependências da Vila Dignidade, seus moradores e as pessoas presentes na solenidade. A cantora Mariinha Falcin também entoou a canção “Gente Humilde” para os idosos da Vila Dignidade.

A Vila Dignidade fica na Rua João Lobo de Carvalho n°421, Vila São Camilo.