Secretaria de Desenvolvimento Social orienta sobre atendimento dos programas assistenciais

Bolsa Família, Cadastro Único e Programa Viva Leite sofreram alterações em razão do combate do Covid-19

Programa Viva Leite

A partir de abril, o Programa Viva Leite passará a ser entregue somente nas quintas-feiras, no horário estipulado por cada UBS – Unidade Básica de Saúde.

Bolsa Família e Cadastro Único

Devido à situação de pandemia ocasionada pelo Coronavírus (Covid-19), seguindo orientações do Comitê de Prevenção e Enfrentamento e da Organização Mundial da Saúde, a equipe do Bolsa Família e Cadastro Único informa que desde o dia 24 de março está trabalhando somente com agendamentos para os casos prioritários.

Para quem não possui o Cartão Cidadão, Cartão Bolsa Família ou Cartão Caixa Aqui, a Caixa Econômica Federal fará o pagamento por guia, com agendamento previamente marcado pelo setor das 9h45 às 14h45. Serão, no máximo, 50 pessoas por dia, que deverão comparecer sem acompanhante.

Atendimento presencial: somente bloqueios e cancelamentos por averiguação e revisão cadastral; autorização de pagamento para quem não possui cartão.

Observações: será atendido somente o responsável familiar, sem acompanhantes; cada caso será analisado e avaliado pela equipe, segundo a sua necessidade, visando minimizar prejuízo aos beneficiários.

O beneficiário poderá baixar pelo aplicativo no celular do Meu CadÚnico, o qual conseguirá o seu número de NIS – Número de Identificação Social, e verificar pendências com relação ao seu cadastro.

Para outras informações, consultar no WhatsApp pelo número (15) 99805-2500, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

O setor do CadÚnico e Programa Bolsa Família está atendendo na Rua Olívia Marques, nº 669, no Centro (esquina com a Avenida Acácio Piedade, antiga Casa do Adolescente).