Secretaria de Desenvolvimento Social inaugura o Cras Cantinho das Famílias

Novo local conta com toda a estrutura necessária às 2.500 famílias assistidas pela entidade

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizou na manhã desta sexta-feira, dia 29 de maio, a inauguração do Cras Cantinho das Famílias, que agora funcionará na Praça Suttner Rodrigues Saldanha, s/n, Vila Nova.O órgão atende cerca de 30 bairros, sendo que atualmente possui mais de 2.500 famílias credenciadas.

Entre os principais serviços prestados pela entidade, está o PAIF – Programa de Atendimento Integral à Família, serviço que acolhe e atende famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, sempre com olhar diferenciado visando a garantia da convivência familiar e comunitária.

Por meio do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Brincras Kantian, a entidade atende de segunda a sexta-feira 40 crianças e adolescentes em períodos em contraturno escolar. As ações também acontecem para adolescentes duas vezes por semana e aos idosos três vezes por semana, por causa do SCFV.

Dando prosseguimento às atividades, a instituição também conta com oficinas de artesanato, manicure, estética, sendo que este ano foram iniciadas as de yoga e de teatro.

Lembrando que durante este mês, deu-se assistência a mais de 1.300 famílias, com atendimentos individualizados, visitas domiciliares e concessões de benefício eventual. Desta forma, a nova estrutura física possibilitará assistir estas famílias, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, visando a eficiência nos trabalhos de maneira adequada e com mais comodidade.

Esse Cras funcionava, onde está agora a Casa do Adolescente. Para a secretária de Desenvolvimento Social, trata-se de um local mais amplo, com toda a estrutura necessária para a realização de todos os programas e atividades oferecidas pelo Cras.

O CRAS – Cantinho das Famílias encontra-se em funcionamento em seu novo endereço dia 1º de junho, sendo que a partir do dia 12 de junho todas as sextas-feiras o CRAS volante realizará atendimento no Residencial Morada do Bosque para as pessoas daquele bairro e adjacências.