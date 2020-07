Secretaria de Desenvolvimento Social inaugura nova sede da Casa do Adolescente

O prédio próprio é amplo e tem estrutura adequada para atender a população

Na manhã desta terça-feira, dia 30, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em parceria com a Secretaria de Saúde, inaugurou a nova sede da Casa do Adolescente, localizada à Avenida Paulo Leite de Oliveira, nº 330, Itapeva V, no antigo CRAS da Vila Nova.

O local foi instalado em prédio próprio da Prefeitura, reformado e adequado para prestar melhor atendimento à população adolescente que precisa de cuidados direcionados.

A Casa do Adolescente de Itapeva foi inaugurada com o propósito de implantação de uma política pública que atendesse de forma universalizada a juventude do município na área de saúde e desenvolvimento social.

De acordo com a coordenadora da Casa, Alessandra de Lima Almeida Leite, o serviço foi criado com o objetivo de suprir a lacuna existente no atendimento na área da saúde e desenvolvimento para pessoas entre 10 e 20 anos. “O Espaço Aberto Casa do Adolescente de Itapeva foi inaugurado em 27 de maio de 2008 e hoje, 30 de junho, vem sendo reinaugurada em novas instalações atendendo os pré-requisitos essenciais para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviços de Saúde do Adolescente”, explicou.

Para a secretária de Desenvolvimento Social, o objetivo da equipe é acolher, tratar recuperando a saúde e bem-estar do adolescente. “O foco é especialmente a prevenção de doenças ou outros agravos dentro da visão de assistência integral à saúde em uma perspectiva multiprofissional. Os servidores da Casa são altamente qualificados e capazes de prestar um atendimento diferenciado para este público”, disse a titular da Pasta.

A secretária de Saúde parabenizou os envolvidos que se dedicaram nas reformas e adequação do local, oferecendo aos adolescentes a estrutura necessária para atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, tão importantes nesta faixa etária.

A Casa do Adolescente conta hoje com uma equipe 13 profissionais: Alessandra (Pedagoga e Coordenadora da Casa), Alexandre (Auxiliar Administrativo), Cristiane (Merendeira), Dr. Leland (Médico Clínico Geral), Dra. Eliete (Médica Ginecologista), Jeferson (Educador Social), Larissa Bessa (Psicóloga), Vanessa Espíndola (Psicóloga de grupos), Vanessa de Campos (Técnica em Enfermagem) e Viviane (Auxiliar de Serviços Gerais).

As oficinas oferecidas pela Casa são: dança, esporte, estética corporal e facial, maquiagem, manicure, teatro e yoga.

O Programa Ação Jovem é um serviço de transferência de renda do Governo do Estado de São Paulo, que visa estimular jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social, com ensino fundamental ou médio incompleto a conclusão da escolaridade básica. Ele também oferece ações complementares e de apoio à iniciação profissional, onde o jovem tem o dever de frequentar as atividades disponibilizadas na Casa do Adolescente.

A Casa do Adolescente de Itapeva acolhe todos os adolescentes e jovens que procurem pelo serviço espontaneamente, bem como os encaminhados de outras instituições como escolas, Unidades de Saúde, CRAS, CREAS, Juízo da Infância e da Juventude, abrigos e Conselho Tutelar.