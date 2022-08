A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Lucinha Schreiner reuniu-se no último dia 17 de agosto com as conselheiras tutelares na sede do Conselho, para tratar de assuntos relacionados às demandas do conselho e os anúncios de melhorias no local.

Na ocasião, Lucinha Schreiner anunciou a compra de móveis para a sede, visando principalmente o conforto dos munícipes e melhor atendimento ao público.

Durante o encontro, ficou decidido que no início do ano que vem, serão construídas mais duas salas na sede do Conselho Tutelar, sendo uma para atender e a outra específica de reuniões. Uma das aquisições também será um novo veículo, que já se encontra em processo de licitação.

Elas aproveitaram a oportunidade para agradecer à titular da pasta por todo o apoio dado ao trabalho das conselheiras, sempre atendendo às suas solicitações.

Lembrando que atualmente o Conselho Tutelar conta com uma sede própria, que proporciona mais segurança à sociedade por estar em uma localização de fácil acesso aos moradores de Itapeva.