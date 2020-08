Secretaria de Defesa Social realiza serviços de instalação de lombadas, pintura e sinalização em várias ruas do município

Entre as vias públicas, estão as Ruas Felício Torteli, Cel. Monteiro e Higino Marques

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, realizou os serviços de instalação de lombada, pintura horizontal e sinalização vertical em várias ruas do município. Estas ações são de responsabilidade do Demutran – Departamento Municipal de Trânsito.

Entre as vias públicas que receberam estas benfeitorias, estão as Ruas Felício Torteli (Jardim Virgínia), Cel. Monteiro (Jardim Maringá), além da Higino Marques (Central Parque). Também nesta rua, estas melhorias foram feitas próximo à Sala Verde.

Dando prosseguimento aos trabalhos, houve troca de placa de sinalização na Avenida Cândido Rodrigues. Em meio à pandemia do Coronavírus, o Poder Executivo segue com os compromissos de proporcionar à comunidade, maior segurança aos munícipes.