A Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio do Departamento de Trânsito realizou diversas alterações no trânsito da cidade. Entre elas, está a implantação de mão única de direção na Rua Nove de Julho l, na Vila Santana, no trecho entre a Rua Adil Bernardino até a Alameda Toledo Ribas no sentido Bairro Centro.

Lembrando que essa via pública já era mão única no trecho, que sobe na Vila São Miguel e o outro entre a Alameda Toledo Ribas até a Avenida Acácio Piedade.

Por essa razão, os motoristas que estão na região central, que queiram se dirigir à Vila São Miguel e Jardim Grajaú entre outros bairros, devem utilizar a Rua Adil Bernardino no cruzamento com a Alameda Toledo Ribas.

Outra alteração foi na Rua Olívia Marques, que passa a ser mão única no trecho entre a Avenida Acácio Piedade até a Rua Rivadavia Marques Júnior, agora sendo mão única até a Rua Coronel Queiroz.

Desta forma, o Departamento de Trânsito realiza várias ações diariamente, entre elas a instalação de vagas de idosos e para deficientes, vagas de curta duração, carga e descarga, implantação de placas de sinalização e de sinalização de solo, além da fiscalização realizada pela Guarda Municipal e Polícia Militar.

Dando prosseguimento às ações, existem também a apresentação de palestras na área da educação do trânsito e a pista de trânsito, que tem ido até às escolas, com o objetivo de atender crianças do quarto e quinto anos, visando proporcionar um trânsito mais tranquilo e seguro para toda a comunidade.

(Via imprensa da Prefeitura).