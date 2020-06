Secretaria de Defesa Social finaliza a construção de redutores de velocidade

A Secretaria de Defesa Social, por meio do Departamento Municipal de Trânsito e da Secretaria de Administrações Regionais, executou a construção de redutores de velocidade (lombadas) em vias públicas, como é o caso das Ruas Gastão Vidigal (Jardim Maringá), Santo Antonio de Catigeró (Vila São Benedito), Arthur do Amaral Camargo (Vila São Francisco), Antonio Alves (Jardim Califórnia ) e Alberto Vilhena Junior (Jardim Europa).

As melhorias têm o objetivo de evitar acidentes, que venham colocar em risco a vida e a integridade física dos usuários das vias, como os pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas. São eles que utilizaram diariamente estas ruas.

No dia 17 de junho após a colocação das lombadas, equipes do Demutran – Departamento Municipal de Trânsito finalizaram o processo de sinalização dos redutores de velocidade.