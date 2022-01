A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, iniciou na segunda-feira (17), as inscrições para 17 Oficinas Culturais, que irão acontecer na Casa da Cultura, no decorrer deste ano de 2022. São elas: Ballet Clássico, Ballet Baby Class, Teatro, Canto, Artesanato, Literatura, Viola Caipira, Capoeira, Yoga, Street Dance, Violão, Fotografia, Moviments, Artes Plásticas, Acordeon, Dança de Salão e Desenho de Animação.

As inscrições podem ser feitas na Casa da Cultura, de segunda a sexta, das 13h às 20h. É necessário levar para o ato de inscrição, a cópia do CPF, RG e comprovante de residência do aluno e, caso o aluno seja menor, a cópia de documento com foto constando CPF do responsável legal.

As aulas seguirão todos os protocolos de prevenção à Covid-19 e todas as oficinas terão início no dia 15 de fevereiro. Para outras informações, o telefone de contato é 3521-3909.