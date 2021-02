Secretaria de Cultura e Turismo está com as inscrições abertas até o dia 18 de fevereiro para oficina audiovisual

Secretaria de Cultura e Turismo está com as inscrições abertas até o dia 18 de fevereiro para oficina audiovisual

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está com as inscrições abertas até o dia 18 de fevereiro para a oficina “Curtas Cidade”, que propõe o resgate da cultura itapevense, por meio da criação de curtas-metragens e incentivo à produção de fontes a partir da linguagem audiovisual de forma criativa e com dinâmica contemporânea.

As aulas de Noções Técnicas de Audiovisual serão ministradas pela professora Yuri Higuchi e seguirão todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Lembrando que as aulas terão início dia 19 de fevereiro, no Teatro de Bolso Terezinha Silva das 19h às 21 e no sábado (20) das 8h às 10h e das 10h às 12h.

As vagas são limitadas, sendo que poderão participar os interessados a partir dos 16 anos. Informações na Casa da Cultura Cícero Marques, pelo telefone: (15) 3521–3909. Os horários são de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, na Rua Martinho Carneiro, 177, Centro.