Secretaria de Cultura apresenta hoje “Toque de Natal”, na Praça Anchieta

Nesta quinta-feira, dia 23, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizará na Praça Anchieta, ao lado da Catedral de Sant’Ana, uma sequência de shows com artistas locais.

As atrações fazem parte do Natal Luz em Família, programação realizada há cerca de um mês, que já contou com a chegada do Papai Noel, o ônibus itinerante que percorreu os bairros com o Papai Noel, projeção de luzes na Catedral e Concerto Natalino.

Lembrando que o Papai Noel ainda está na Casa da Cultura, recebendo a população para fotos. Vale a pena conferir o local que foi todo decorado, como se fosse a Casa do Papai Noel.

Confira a programação dos shows que acontecerão hoje, a partir das 13h:

13h- Paulinho Saponga

13h40- Léa Camargo

14h20- Carla Andrade

15h- Roberto Oller

15h40- Banda R&D Unplugged

16h20- Banda Plataforma

17h- Yuri e Ricardo

17h40- Dança do Ventre com Laura Andrade e convidadas

18h10- Academia Denize Claro

18h20- Banda 3 Canto

19h30 – Lira Itapevense

20h- Conjunto Instrumental e Coral Ágape.

Compareça e prestigie os artistas locais! 🎅🏻