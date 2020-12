Secretaria de Cultura apresenta: As Cantoras do Rádio

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo apresentará nesta quinta-feira, dia 31 de dezembro, uma live “especial fim de ano” com o tema: As Cantoras do Rádio. A live acontecerá no Facebook na Secretaria, a partir das 19h.

As cantoras itapevenses Mariinha Falcin e Maria Eugênia Fortes irão abrilhantar a noite com clássicos, relembrando a época em que cantavam nas rádios. Prestigie.