Secretaria da Saúde viabiliza R$ 75 mil para cirurgias de catarata

Secretaria de Saúde viabiliza R$ 75 mil para cirurgias de catarata

Serão contemplados pacientes que estão na lista de espera do AME e do Centro Dia

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde, viabilizou um recurso proveniente do Estado para a realização de cirurgias de catarata. Estão disponíveis R$ 75 mil que irão contemplar pacientes que estão na lista de espera do AME – Ambulatório Médico de Especialidades e do Centro Dia.

Os procedimentos cirúrgicos serão feitos a partir deste mês de março no BOS – Banco de Olhos de Sorocaba e no AME do mesmo município. Os beneficiados serão convocados via Central Reguladora.

De acordo com a secretária de Saúde, Karen Grube Lopez, a estimativa é que sejam operados 110 pacientes.