Secretaria da Saúde já realizou mais de 1.800 testes rápidos em servidores da linha de frente

A Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, está realizando testes rápidos em servidores municipais que estão na linha de frente.

A testagem em indivíduos assintomáticos tem o objetivo de compor estratégia ampla de resposta à pandemia, identificando a extensão da transmissão da doença em determinadas populações ou grupos populacionais, por meio da identificação de resposta imunológica.

Já foram realizados mais de 1.800 testes rápidos, compreendendo todos os profissionais da Secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Lar Vicentino (incluindo profissionais e idosos internos), Paço Municipal, CEAPEM, Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, Corpo de Bombeiros e estagiários em retorno no campo de estágio. Esta semana em parceria com a FAIT foram testados todos os profissionais da Secretaria de Administrações Regionais, Transportes e Serviços Rurais.

A Secretaria da Saúde também realiza testes em todos os comunicantes íntimos e domiciliares de casos positivos do município como estratégia de rastreamento.

Na próxima semana serão realizados testes nos profissionais da linha de frente da CEDREI e em breve pretende-se realizar um inquérito epidemiológico nos profissionais da Educação, por meio de amostragem, composto por alguns profissionais de cada escola, afim de inquirir possíveis contatos dos mesmos com o vírus SARS-Cov-2, considerando o processo para a retomada das aulas presenciais no município.