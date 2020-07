Secretaria da Saúde intensifica a fiscalização contra o Covid-19

77 estabelecimentos foram vistoriados, tanto na zona urbana, como na rural

A Prefeitura Municipal de Itapeva autorizou a reabertura do comércio não essencial no último sábado (11), porém, com regras e condições sanitárias mais rígidas para o seu funcionamento.

Desta forma, a fiscalização foi intensificada no final de semana e ficou por conta da Secretaria Municipal da Saúde, por meio da equipe de Vigilância Sanitária, com o apoio da Guarda Civil.

Ao todo foram vistoriados 77 estabelecimentos, tanto na zona urbana, como na rural. Neste primeiro momento, o trabalho foi o de conscientização e notificação dos comércios, que devem seguir todas as adequações preconizadas pelo Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal da Saúde.

Todos os setores e serviços têm que seguir as novas medidas de segurança, assim como a população, para evitar o avanço da doença em toda a cidade. Neste sentido, o uso de máscaras é obrigatório tanto por clientes, como pelos proprietários e funcionários dos estabelecimentos, assim como a disponibilidade de álcool em gel e o aviso dos protocolos de higiene que devem estar pendurados em locais visíveis a todos.

O município de Itapeva possui hoje, 27 casos positivos para o Covid-19, 04 óbitos e 250 suspeitos, sendo 248 em acompanhamento domiciliar e 02 internados. Desta forma, se torna imprescindível a efetivação da fiscalização, tendo em vista obter um controle maior dos casos e a diminuição das estatísticas, para que se possa avançar no Plano São Paulo.

“O nosso intuito nunca foi o de aplicar multas, porém, não podemos permitir que a irresponsabilidade de alguns, coloquem em risco a integridade de outros. Esta inspeção está sendo desencadeada para que as pessoas não abusem da sorte e entendam que a doença existe e ninguém está imune de se contaminar”, disse a secretária de Saúde.

Na segunda-feira (13), foram publicados e disponibilizados nas redes sociais oficiais da Prefeitura, os protocolos sanitários, os quais reforçam as medidas restritivas, orientações de higienização e as penalidades possíveis de serem aplicadas caso as regras não sejam cumpridas.