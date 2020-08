Secretaria da Saúde alerta a importância em cumprir o isolamento domiciliar em casos suspeitos e positivos de Covid-19

A multa para quem descumprir as determinações sanitárias de isolamento varia entre R$ 10 mil e R$ 300 mil

No último boletim epidemiológico publicado no Diário Oficial de Itapeva de quarta-feira, dia 26, foi divulgado que o município possui 395 suspeitos e 35 pacientes positivos para Coronavírus em isolamento domiciliar. Tendo em vista a quantidade considerável de pessoas nesta situação, a Secretaria Municipal da Saúde alerta os cuidados essenciais que devem ser cumpridos.

Pacientes com suspeita ou positivos de Covid-19 precisam obrigatoriamente cumprir 14 dias de isolamento domiciliar total, contados a partir do início dos sintomas. Caso o diagnóstico seja descartado o afastamento pode ser encerrado. Lembrando que a multa para quem descumprir as determinações sanitárias de isolamento varia entre R$10 mil e R$300 mil. Profissionais da Saúde fazem visitas surpresas regulares para averiguar se os pacientes estão, de fato, cumprindo com o isolamento.

Familiares e pessoas que moram no mesmo domicílio de um paciente suspeito ou positivo de Covid-19 devem ficar sempre atentos aos sintomas e procurar evitar o contato com o morador que está cumprindo isolamento. Febre, tosse seca, cansaço, diarréia, perda de paladar ou olfato são alguns dos sintomas da doença.

Confira os cuidados necessários para o cumprimento do isolamento domiciliar:

Não compartilhe copos, talheres e objetos pessoais com o paciente em isolamento. Os utensílios de cozinha devem ser separados e o cozimento dos alimentos deve ser feito sempre com o uso de máscara.

O próprio paciente que está em isolamento deve arrumar a cama em que dormiu e as janelas do quarto devem ficar abertas durante o dia.

O lixo e demais resíduos desta pessoa devem ser separados em lixeiras diferentes das usadas pelos outros moradores da casa. As portas da casa devem ser mantidas sempre fechadas e as maçanetas devem ser limpas com regularidade.

Objetos de banheiro como toalhas de banho e toalhas de rosto não devem ser compartilhados. É recomendado o uso de sabonete líquido. Após o uso do banheiro é preciso desinfetar todas as superfícies do local, como por exemplo, a pia, torneira, tampa do vaso sanitário, descarga e etc.

O paciente deve ser isolado em um dos quartos da casa. Caso necessário os outros moradores devem ser deslocados para a sala. Todos os móveis da casa devem ser constantemente higienizados com álcool 70% ou água sanitária.

Todos da residência devem usar máscaras e manter uma distância de, pelo menos, 2 metros da pessoa infectada. Não compartilhar sofá, cadeira, colchão e nenhum outro objeto com o paciente em isolamento.