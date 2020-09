Secretária da Educação fala sobre a volta às aulas presenciais em Itapeva

O governador do Estado, autorizou no último mês, a abertura gradual das escolas nas cidades que estão na fase amarela do Plano São Paulo, porém, em duas fases distintas.

O governo ainda, deixou que os municípios tenham autonomia para decidir o momento exato de retornar com as atividades presenciais.

“A cidade de Itapeva não voltará às aulas enquanto não houver segurança absoluta para a ação”. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (02), pela secretária da Educação, Patrícia Felício Matos.

“Em Itapeva, as escolas da rede municipal estão sendo preparadas para a volta gradual das aulas presenciais, quando houver condições seguras para que isso ocorra; O Conselho Municipal de Educação através de suas Câmaras de Educação e juntamente com os técnicos da Secretaria Municipal da Educação, tem estudado e desenvolvido os protocolos de retorno as aulas, em momento oportuno e com total segurança dentro do protocolo sanitário previsto.

Os pais podem ficar tranquilos, pois os alunos serão assistidos de forma presencial caso ocorra a volta ou de forma remota se não houver seguridade”, disse a secretária.