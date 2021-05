Secretaria da Defesa Social realiza operação e atende 34 ocorrências de perturbação de sossego

Na madrugada de sábado para domingo, a Secretaria da Defesa Social, por meio da Guarda Civil Municipal realizou uma operação pela cidade.

Na ocasião foi empregada força total, com o objetivo principal de coibir a perturbação do sossego e danos ao patrimônio público e privado. Seis guarnições da GCM foram empregadas para a ação, além do efetivo da Polícia Militar e a equipe de fiscais da Prefeitura.

Foram atendidas 58 ocorrências, sendo 34 delas de perturbação de sossego. De acordo com o comandante da GCM, Rafael Vieira, foram feitas dispersões de aglomeração pela Praça de Eventos, Ouroville, Jardim Ferrari II e Jardim Europa IV, além de bloqueio pela Avenida Alexandrino de Moraes.

“Ações enérgicas, mas dentro da legalidade foram empregadas, para dissuadir aglomerações de pessoas que inconsequentemente, apesar da crise sanitária que vivemos, insistiam em manter, colocando em risco a própria saúde e a de terceiros”, comentou o secretário da Defesa, Coronel Divaldo Aires.

Segundo o comandante Rafael, ações como esta estão sendo realizadas periodicamente. “Será mantido o emprego intenso dessas operações em nossa cidade, tendo em vista as várias denúncias que recebemos sobre aglomerações neste momento do avanço da Covid-19”, finalizou.