A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo dá início no dia 17 de janeiro, às inscrições para os cursos de Artes Plásticas, Dança Aeróbica, Fotografia, Street Dance, Violão e Acordeon.

*Street Dance*

O Street Dance trabalha habilidades de coordenação, equilíbrio e ritmo, desenvolvendo a expressão corporal e conscientização de equipe, o que faz desta atividade uma aula desafiadora tanto para o aluno quanto para o professor. Podem participar a partir de 7 anos.

*Artes Plásticas*

A Oficina de Artes Plásticas na modalidade Mosaico com Espelhos trabalhará desde o esboço da ideia inicial até a montagem, execução e exposição do trabalho final. Interessados podem participar a partir de 15 anos.

*Fotografia*

Interessados a partir de 12 anos têm a portunidade de aprender ou se aperfeiçoar na arte da fotografia.

*Violão*

O curso tem como objetivo levar aos participantes o conhecimento com foco no aprendizado do instrumento musical, a partir dos 18 anos.

*Dança Aeróbica*

A Oficina Moviments é uma aula de dança aeróbica dinâmica que estimula diversos músculos, proporcionando bem- estar e saúde mental, para interessados a partir dos 18 anos.

*Acordeon*

Já a Oficina de Acordeon é para os interessados a partir dos 10 anos.

Lembrando que as vagas são limitadas e devem ser feitas na Casa da Cultura Cícero Marques de segunda a sexta, das 13h às 20h. As aulas seguirão todos os protocolos de prevenção à Covid-19 e todas as oficinas terão início no dia 15 de fevereiro. Para mais informações, o telefone de contato é 3521–3909.