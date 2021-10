Sebrae em parceria com o Fundo Social, dá início ao curso de Brigadeiro Gourmet

O Sebrae e o Senac, em parceria com a Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social de Solidariedade, deu início nesta segunda-feira, 04 de outubro, ao curso de Brigadeiro Gourmet, cujo principal objetivo é o de ensinar a fazer doces com produtos diferenciados.

Além disso, o curso também ensina a fazer embalagens e a empreender, oferecendo assim aos participantes a oportunidade de geração de renda a partir da venda dos doces que eles aprenderão a confeccionar. Todo o material usado nas aulas é fornecido pelo Senac.

“Aproveitem a oportunidade. Vocês são privilegiadas, pois muitas outras gostariam de estar aqui hoje, mas infelizmente as vagas são limitadas. Aprendam a fazer esses brigadeiros preparados com chocolates, bebidas, especiarias e confeitos diferenciados e empreendam, quero ver todas donas do seu próprio negócio”, incentivou a primeira-dama.

Ao término das 20 horas de curso, os alunos receberão certificados, o que os possibilitam também a abrir uma MEI e solicitar crédito no Banco do Povo para iniciar o seu próprio negócio.

O curso teve número recorde de inscritos e já há um estudo para que ele seja oferecido no próximo semestre.

As aulas estão sendo ministradas pelo professor Alessio Mainardes Teixeira do Senac, que ensinará práticas e segredos de um delicioso brigadeiro com os mais variados ingredientes. “O curso permitirá aprender sobre a arte da culinária, princípios básicos de higienização e elaboração de brigadeiro gourmet com seus ingredientes especiais. Por meio da culinária, é possível despertar a criatividade”, disse o mestre.