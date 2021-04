Sebrae e FAIT oferecem novas turmas de extensão universitária “Empreendedorismo na saúde”

Alunos dos cursos de farmácia e biomedicina, além dos interessados de Itapeva e região, podem se inscrever; atividades acontecem entre os dias 07 e 09 de abril

O Sebrae e a Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT) estão com inscrições gratuitas abertas para a extensão universitária “Empreendedorismo na saúde”. As aulas acontecem de forma 100% online entre os dias 07 e 09 de abril, das 19h às 22h. Podem se inscrever alunos dos cursos de farmácia e biomedicina, além dos interessados em geral de Itapeva e região. As inscrições são realizadas pelo link https://bit.ly/3t6bUKz até o dia 02 de abril. Mais informações diretamente com o Sebrae pelos telefones (15) 3526-6030 / (15) 99103-1699.

Ao todo serão 10h de capacitação empreendedora focada na área da saúde. Três analistas do Sebrae, Paulus Campos, Fernando Vasconcellos e Bruno Almeida serão os responsáveis pelos conteúdos. As aulas contarão ainda com a presença dos docentes e convidados das faculdades do grupo FAIT/FAEF.

No primeiro dia (07), os inscritos vão aprender sobre empreendedorismo e como trabalhar suas ideias de negócio. No segundo dia (08) será a vez das aulas de marketing e finanças, enquanto que no último dia (09) os alunos vão aprender tudo sobre formalização e receberão dicas e orientações para a saúde dos negócios. Todos os concluintes com participação mínima de 75% das aulas e assinatura na lista de presença receberão certificados.

“Essa é uma excelente oportunidade para os alunos e demais interessados conhecerem mais sobre empreendedorismo e colocá-lo como uma opção de carreira. Ao invés de apenas procurar emprego, os estudantes podem gerar empregos abrindo o próprio negócio na área da saúde”, explica o gerente regional do Sebrae na região Sudoeste Paulista, Luis Guilherme Guerra Sanches.

“Agradecemos ao Sebrae pela parceria e oportunidade incrível de proporcionar aos nossos alunos e a comunidade em geral as ferramentas para ampliar a capacidade de gestão e inovação nos negócios, considerando as potencialidades e vocação de cada área do conhecimento relacionada aos cursos em questão, dentro da realidade de abrangência de Itapeva e região”, agradece a professora, mestre e coordenadora do Núcleo de Extensão e Ações Comunitárias da FAIT, Vivian Ferrari Lima Scaranello.

Já a professora doutora Simone da Silva Gomes destaca que, com esses projetos em parceria com o Sebrae, a FAIT cumpre sua missão. “Vamos oferecer através do ensino superior, conhecimentos científicos e tecnológicos aliados a sólida formação ética, moral e humanística, à população de Itapeva e região, contribuindo assim para transformações sociais que elevem o ser humano em busca da sua dignidade e realização pessoal”.