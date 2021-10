Sebrae dá início ao curso de preparo de cupcake no Fundo Social de Itapeva

Teve início na tarde desta segunda-feira, dia 18 de outubro, o curso profissionalizante para a confecção de cupcake, realizado pelo Sebrae, em parceria com o Senac, Fundo Social e Prefeitura de Itapeva.

Ministrado pelo professor Alessio Mainardes Teixeira do Senac, o curso de 20 horas, irá ensinar a fabricar cupcakes coloridos, clássicos e temáticos com coberturas que enchem os olhos e recheios de dar água na boca. A capacitação contempla ainda aulas técnicas de gestão, finanças e marketing.

Ao término, as alunas receberão certificados, o que as possibilitam também a abrir uma MEI e solicitar crédito no Banco do Povo para iniciar o seu próprio negócio.

“Essas iniciativas são muito importantes, pois a população terá a oportunidade de desenvolver técnicas de confeitaria, e depois poderá começar novos negócios, gerando renda com a venda dos produtos. A capacitação profissional dos futuros empreendedores é essencial diante do cenário pândemico que passamos e também para que elas se aperfeiçoem e possam, quem sabe, tornar-se empresárias de sucesso”, incentivou a primeira-dama.