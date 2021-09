Sebrae abre inscrições para a seleção de bolsista para atuar em projeto de inovação rural

O Sebrae, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itapeva, está com inscrições abertas para a seleção de bolsista para atuar em projeto de inovação rural. O objetivo é selecionar bolsistas de extensão tecnológica para atuar diretamente com ações inovadoras e que promovam o aumento da competividade dos pequenos negócios rurais no agronegócio.

Bolsa Inovação Rural – Campo (N4): Bolsa de 4 mil/mês, acompanhamento por orientador, conhecimento das especificidades do produtor rural, aplicabilidade da inovação no campo, promoção do acesso ao mercado, apoiar novos modelos de negócios e promoção da atuação em rede.

Pré-requisitos:

• Formação acadêmica de até 15 anos, em nível de graduação, em áreas a fins das ciências agrárias ou dos alimentos;

• Disponibilidade para realizar visitas técnicas a produtores;

• Não acumular a bolsa com outras bolsas concedidas por qualquer agência de fomento nacional;

• Não adquirir ou manter qualquer tipo de vínculo empregatício durante o período de vigência da bolsa;

• Estar adimplente junto ao Sebrae.

Bolsa Inovação Rural – Orientador (N6): Bolsa de 6 mil/mês, aproximação de demandas de mercado com a pesquisa e desenvolvimento, compartilhamento de conhecimento e experiências, potencialização da transferência de tecnologia, apoio na elaboração de estudos de caso e aperfeiçoamento da inteligência territorial.

Pré-requisitos:

• Ter formação acadêmica, em nível de pós-graduação, na área de ciências agrárias ou afins, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);

• Ter experiência comprovada como profissional de nível superior de, no mínimo, 6 (seis) meses, em atividades práticas relacionadas à projetos de pesquisa agropecuárias e/ou desenvolvimento rural no Brasil;

• Ter experiência em atividades de orientação técnica;

• Estar adimplente junto ao Sebrae;

• Não acumular a bolsa com outras bolsas concedidas por qualquer agência de fomento nacional.

As bolsas terão a duração de até 17 meses. O prazo para inscrições é até o dia 03 de outubro de 2021, às 23h59. As inscrições serão realizadas através de formulário eletrônico: https://www.worldlabs.org/opportunity/bolsas-de-inovacao-rural/about

O Sebrae salienta a importância de ler o edital completo com todas as informações. Link do edital: https://drive.google.com/file/d/1qJRmjjqCT3_9DGAGxlvHNAv_SsjlVgYP/view

Venha ser um agente de inovação e impulsionar o agronegócio na região Sudoeste Paulista! As vagas são limitadas.

PraCegoVer: A imagem mostra um homem do campo de costas, usando chapéu e uma camisa xadrez em vermelho e preto. Ao fundo está o campo, com um caminho de terra no meio e plantações nas laterais, escrito Bolsas de Inovação Rural – Sebrae.