Saúde zera fila de espera em algumas especialidades

Neste mês de outubro terão início consultas em Reumatologia, a realização de cirurgias de Catarata no Centro Dia e mais um médico Psiquiatra foi contratado para atender a rede.

Apesar da pandemia, a Secretaria Municipal da Saúde conseguiu avançar e zerar a fila de espera de algumas especialidades clínicas e exames no município.

Consultas nas modalidades cardiologia, endocrinologia, gastrologia, mastologia, nefrologia, neurologia pediátrica, otorrinolaringologia, pneumologia, proctologia e exames de ultrassonografia de mamas e mamografias foram zerados.

“Temos inúmeros problemas na Saúde, e muitos problemas ainda a serem corrigidos. Enfrentamos uma pandemia, na qual tivemos que reduzir as consultas e exames municipais para não haver aglomerações. Tivemos que aprender a reestruturar o sistema. Ainda foi proibido cirurgias eletivas (para não precisar usar leitos de UTIs). Apenas após 28 dias consecutivos em fase amarela, poderiam retornar alguns procedimentos, como endoscopia eletiva, cirurgia, etc. Com 28 dias de amarela, o município estava em pleno pico de transmissão, então aguardamos mais 15 dias com estabilização de casos para avançar nos agendamentos”, disse a secretária da Saúde, Karen Grube.

Além de conseguir suprir essa demanda, a Secretaria ampliou os atendimentos em oftalmologia, ultrassonografias, urologia e pequenas cirurgias.

Neste mês de outubro terão início consultas em reumatologia, a realização de cirurgias de catarata no Centro Dia e mais um médico psiquiatra foi contratado para atender a rede.

Também haverá o retorno este mês, ainda que vagarosamente, das cirurgias eletivas. Serão realizados o mutirão de Raio-X e algumas ressonâncias magnéticas, com casos prioritários.

Com a nova administração do DRS, pela Dra Kely Schettini, novos recursos estaduais estão sendo empregados, principalmente via AME, melhorando também toda a assistência.

“Estamos avançando e pedimos paciência da população. E meu mega agradecimento a todos os profissionais da Saúde, que estão se desdobrando e fazendo tudo para a melhoria da Saúde em nosso município. Agradeço ao Dr. Mário, pela confiança e por investir tanto na Saúde do nosso município.