No último dia 2 de setembro, iniciou no auditório da ABA o “Circuito de Debate em Saúde Mental da Infância à Adolescência” em uma parceria entre as Secretarias de Educação e Saúde, abordando as principais alterações relacionadas à saúde mental , que acomete crianças e jovens.

Temas como depressão infanto-juvenil, suicídio, transtornos de ansiedade e de humor foram apresentados para todos os gestores da educação.

O objetivo principal neste primeiro momento foi iniciar uma fala aos profissionais de educação frente a nova realidade de enfrentamento dentro das escolas. “Os casos de depressão, dentre outros problemas relacionados à saúde mental, tiveram um aumento considerável principalmente neste período pós-pandêmico, e é de suma importância a identificação precoce assim como o preparo dos educadores que estão na linha de frente do público afetado”, citou Drª Luciana Brandão, médica -psiquiatra que ministrou a formação.