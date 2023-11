O setor de Saúde de Ribeirão Branco recebeu na última semana mais uma verba do deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves, no valor de R$ 200 mil e que já está depositada na conta da Prefeitura do município.

A solicitação do recurso foi feita pelo vereador e atual presidente da Câmara de Ribeirão Branco, Tuca Ribas, que foi um dos políticos da cidade que mais conquistou recursos através de emenda parlamentar, tanto na época do deputado federal Guilherme Mussi como no atual mandato de Maurício Neves.

Tuca Ribas explicou que a verba será aplicada na compra de equipamentos para a Rede de Atenção Básica de Saúde do município, conforme extrato emitido pelo Ministério da Saúde e pelo gabinete de Maurício Neves de Brasília.

O vereador Tuca Ribas também deve ser o pré-candidato a prefeito de Ribeirão Branco pelo Progressistas nas eleições de 2024 e com apoio dos deputados que mais investiram no município, Guilherme Mussi e Maurício Neves. “Teremos candidatos em toda região do Sudoeste Paulista, inclusive com a pré-candidatura de Tuca Ribas para a prefeitura de Ribeirão Branco, para continuarmos investindo e destinado recursos ao município”, falou.