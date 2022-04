A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registrou um aumento de casos de dengue no município este ano. Foram realizadas 86 notificações de janeiro até este mês, sendo que registrou-se 12 casos autóctones (dentro do próprio município) e 4 importados.

Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde, por meio do Setor de Vigilância e Controle de Zoonoses, faz um alerta à população para o combate à proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença.

Como o cuidado e a prevenção são as melhores armas contra a moléstia, a comunidade precisa colaborar na eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. “É preciso cuidar da limpeza do imóvel, dos quintais, calhas, piscinas, manter as caixas d’água tampadas e esvaziar todo ponto de água parada. Além disso, é fundamental realizar o acondicionamento e descarte adequado do lixo e não acumular entulhos”, enfatizou a responsável pelo Setor de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Fonseca.

A Prefeitura continua trabalhando no combate de criadouros e está fortalecendo os serviços de vigilância, mas os munícipes também devem ajudar denunciando locais que podem conter possíveis focos do mosquito.

As denúncias podem ser feitas na Secretaria de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Setor de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, pelo telefone: 3524-9394.

Notando sintomas como febre alta de início repentino, dores no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas, vômito, náusea, fraqueza, a secretaria recomenda procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima de sua residência para diagnóstico e tratamento adequado. Também não deve ser usada nenhuma medicação sem prescrição médica.