A Secretaria Municipal de Saúde do município de Itapeva, atualmente comandada pela odontologista Vanessa Guari, recebeu nesta última semana mais um recurso no valor de R$ 200 mil destinado pelo deputado federal Maurício Neves.

De acordo com a gestora da pasta, o recurso será aplicado na realização de serviços de diagnósticos na rede de Atenção Básica da Saúde, como exames e procedimentos laboratoriais e de imagem.

Vanessa Guari ressaltou que a atuação do deputado federal Maurício Neves tem sido fundamental para o funcionamento e atendimento da Saúde Pública de Itapeva, seja na Rede Municipal, ou na Santa Casa de Misericórdia. “Nesse primeiro ano de mandato, o deputado demonstrou todo o seu comprometimento com Itapeva”, falou a secretária da Saúde.

Maurício Neves também anunciou neste ano, um repasse no valor de R$ 500 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, que será utilizado também no custeio do hospital, contemplando o pagamento de médicos especialistas que atendem na unidade de Saúde.