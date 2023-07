O Governo de São Paulo já atingiu o número de 10.022 Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) em todos os 645 municípios paulistas. O documento vem sendo oferecido pela gestão estadual desde abril, de forma gratuita.

A carteira visa facilitar a identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus responsáveis, assegurando mais rapidez no acesso a serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social e outros em todo o território paulista. A iniciativa é da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o documento foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital.

*Passo a passo*

Para obter o documento, é preciso acessar o portal Ciptea (ciptea.sp.gov.br) criado pela Prodesp – a empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo –, preencher um cadastro e anexar os documentos solicitados, como foto de rosto e laudo médico. Quando aprovada, a carteirinha ficará disponível para download e impressão.

_Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo