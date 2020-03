Sao 139 casos suspeitos em Itapeva

Itapeva tem 139 casos suspeitos de Coronavírus;

BOLETIM Nº 16 – 31/03/2020 – terça-feira (10h41)

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 139 casos suspeitos de COVID-19 em nosso Município. Sendo que: há 123 casos estáveis, em acompanhamento domiciliar, 5 internados (2 estáveis e 3 em estado grave), 3 óbitos, porém os resultados para COVID-19 não foram confirmados até o momento, 1 caso descartado e 7 altas.

Observação: o caso descartado inclui-se nos casos suspeitos, de acordo com as normas de vigilância sanitária.

Deliberação diária:

1) Isenções tributárias e suspensão do prazo de pagamento das dívidas perante o Fisco Municipal.

A Secretaria Municipal de Finanças sugere ao Comitê que tais deliberações sejam adotadas apenas após o dia 07 de abril de 2020.

2) Aquisição de hortaliças e gêneros alimentícios de pequenos produtores rurais e de assentamentos

O Comitê recomenda às demais Secretarias Municipais que estimulem a agricultura familiar e os pequenos produtores, neste período de crise, em especial para atendimento das necessidades inerentes às suas respectivas pastas.

3) Proposta de plano de mídia para o combate a COVID-19

– Livre Comunicação: proposta de manutenção de informações sobre as ações de combate a COVID-19 em “site” na internet. Embora o plano de trabalho do proponente contemple um grande número de acessos, o que seria de grande valia para levar o acesso à informação para a população, o Comitê delibera em não contratar tais serviços neste momento, haja vista que o “site” do município e as páginas oficiais, por ora atendem tal finalidade.

4) Manifestação do Vereador Edivaldo “Negão”

– O vereador solicitou a reabertura das lotéricas, para diminuir a concentração de pessoas no centro. O Comitê analisará com o setor técnico o pedido.

– Ofício nº 038/2020. Assunto: solicitou ao Presidente da Câmara convocação dos vereadores que não estão no grupo de risco, para que auxiliem nas filas em bancos e aglomerações.

Muito embora a prerrogativa de convocação dos vereadores seja do presidente da Câmara, em reunião conjunta com tal autoridade o Comitê menciona que todos os cidadãos itapevenses podem ser voluntários em ações de combate ao COVID-19, desde que não façam parte do grupo de risco. Outrossim, a Secretaria Municipal de Educação também disponibilizou servidores para tais atividades.

5) Manejo de corpos no contexto do novo COVID-19.

Segundo o Ministério da Saúde velórios e funerais de casos suspeitos ou confirmados não são recomendados. Assim, o Comitê delibera a permissão de uma hora de velório aos parentes próximos, compreendendo todos os requisitos sanitários.

Além dos membros do Comitê estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Itapeva e um vereador.